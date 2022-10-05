Moda tutkunları açılışta...

Dünyaca ünlü markaların yer aldığı, Türkiye’deki ilk pop-up mağazası, Zorlu AVM'de moda tutkunlarını ağırladı. Burcu Esmersoy’un ev sahipliği ve Lucca’nın sunumu ile gerçekleşen açılış kokteyline Aylin Tahincioğlu, Suzan Toplusoy, Banu Çarmıklı, Feryal Gülman, İpek Özilhan Özkan ve Berrin Zorlu gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetliler, Luısavıaroma pop-up mağazasında yer alan dünyaca ünlü markaların Sonbahar/Kış kadın ve erkek koleksiyonlarını incelerken, aynı zamanda alışveriş yapma imkânı buldular.

Onur AYDIN