Moda tutkunları açılışta buluştu!

Modasever ünlü hanımlar ve beyler, Villa Maçakızı’nda gerçekleşen davette yeni mağazanın açılışını kutladı. Bodrum’daki Yalıkavak Marina'da bulunan, yeni Prada mağazası, erkek ve kadın hazır giyim koleksiyonları, aksesuar, ayakkabı, çanta ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor. Davete katılan isimler arasında, Arzu Sabancı, Gamze-Nedim Keçeli, Sibel-Ferruh Karakaşlı ve Buse Terim gibi moda, sanat ve cemiyet hayatından isimler yer alırken, konuklar DJ Nazlı Var’ın performansıyla markanın Bodrum’daki yeni mağazasının açılışını kutladı.