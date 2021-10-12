Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat X Koton Koleksiyonu, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve deneyimli moda direktörü Melis Ağazat ev sahipliğindeki alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı. Mağazada gerçekleştirilen davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok seçkin sima katılırken, özelkoleksiyon yoğun ilgi gördü. Özel alışveriş etkinliği davetinde moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri biraraya geldi. Yakın dostlarının yanı sıra moda tutkunlarıyla da bir araya gelen Gülden Yılmaz ve Melis Ağazat, konuklarıyla yakından ilgilendi. Davete katılan Suzan Toplusoy, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Dilek Türker, Mehtap Elaidi gibi isimler, Melis Ağazat’ın kombinleriyle özel bir alışveriş deneyimi yaşadı. Sezonun en trend kombinlerini Retro Haritage, Black Spark, Animal Vibes, Red,Black, White, Cool Vintage, In Green ve Brown olmak üzere 7 farklı temada ve 105 parçada buluşturan koleksiyonun ana ruhunu kadın modasının en yükselen trendi 70’ler ve retro oluştururken, sezonun hitlerinin mesajı veriyor.

Onur AYDIN