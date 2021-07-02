Davetler

Eraslan'dan özel defile!

Türk modasının duayen ismi Ahmet Eraslan, 3 yıl aradan sonra muhteşem bir defile gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2021 Cuma
Eraslan'dan özel defile!

Türk modacı Ahmet Eraslan önceki gün 3 yıl aradan sonra, Bir Demet Umut Derneği Başkanı Tasarımcı Mehmet Köymen'in ev sahipliğinde muhteşem bir defile gerçekleştirdi. İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin 23 ünlü modelini sunduğu Koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı defilede eğitim burslarına da destek sağlanırken, Yasakların kalktığı güne denk gelen defilede konuklar defile sonrası gerçekleştirilen partide gece geç saatlere kadar eğlendiler. Özel defileye cemiyet, iş ve sanat dünyasının birçok ünlü isim katıldı.

Ferit TUĞLUK


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