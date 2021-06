Tokyo 2020'ye özel davet

Geçtiğimiz yaz düzenlenmesi planlanan ancak covıd-19 küresel salgını sebebiyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz–08 Ağustos 2021 ve Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik günde İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda koreografisi ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz’in gerçekleştireceği bir defile ile sunuldu. Etkinlikte Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve tasarımcıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni, ve sportif kıyafetler kamuoyunun beğenisine sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe spor ve moda dünyasından Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, oğlu Can Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner, iş insanı Erhan Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı gibi birçok isim katıldı. Tokyo 2020 vizesi alan tüm sporcular bulundukları farklı illerde Vakko ekipleri tarafından ziyaret edilip, her sporcunun tek tek ölçüleri alınarak kişiye özel dikimler gerçekleştirildi. Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleri kullanıldı.

Ferit TUĞLUK