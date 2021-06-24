Tokyo 2020'ye özel davet

CEM, CAN HAKKO
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU
BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU, JAKLİN GÜNER, CEM, CAN HAKKO
ERHAN, FETHİ KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
HİSAO NİSHİMAKİ, SUZUKİ KAZUHİRO
BÜNYAMİN AYDIN, FETHİ KAMIŞLI
GENEL
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.