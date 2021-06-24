Tokyo 2020'ye özel davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.

24 Haziran 2021 Perşembe

CEM, CAN HAKKO

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU, JAKLİN GÜNER, CEM, CAN HAKKO

ERHAN, FETHİ KAMIŞLI

KEREM KAMIŞLI

HİSAO NİSHİMAKİ, SUZUKİ KAZUHİRO

 

BÜNYAMİN AYDIN, FETHİ KAMIŞLI

GENEL

GENEL

Tokyo 2020'ye özel davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.

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Tokyo 2020'ye özel davet

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