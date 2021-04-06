Davetler

İtalya'dan Liyakat Nişanı!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.

06 Nisan 2021 Salı
İtalya'dan Liyakat Nişanı!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü. İtalya Devleti tarafından, 2007 yılında sınırlı sayıda verilen en yüksek onur sınıfı ödülü İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı’na layık görülen Lucien Arkas 14 yıl sonra Şövalyelik’ten daha yüksek bir mertebe olan Subaylık mertebesindeki liyakat nişanı ile onurlandırıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde aile ve yakın dostlarının sınırlı katılımı ile gerçekleştirilen törene İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michelle Moubarak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve nişanlısı Merve Sakallı ile çocukları; Bernard Arkas ve Funda Arkas, Diane Arkas Göçmez ve Onur Göçmez, Claire Arkas ve Denis Filidis, Gisele Arkas, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve yakın aile dostları katıldı. İtalya İzmir Konsolosu subaylık nişanını takdim ederken “Bugün Şövalye Lucien Arkas'a Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından verilen Subaylık mertebesindeki İtalya Cumhuriyeti Liyakat nişanını takdim etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.

Lucien Arkas Arkas Holding İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı

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