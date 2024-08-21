Tatilciler Bodrum caddelerinde...

Simla ve Hüsamettin Beyazıt çifti misafirleri ile Türkbükü sokaklarındaydı. Londra'da olimpiyatları yakından takip eden çift soluğu Bodrum'da almıştı. Dostlarıyla yürüyüş yapan Beyazıtlar, bir dondurmacıdan dondurma alarak yürümeye devam ettiler. Bu sezon tatilin uzun bir bölümünü Bodrum'da geçiren Bitargil çifti akşam yemeği için geldikleri Türkbükü'nde karşımıza çıktı. Çift dostlarıyla keyifli bir akşam yemeği yedi. Uzun zamandır Amerika'da olan Cem Kalyoncu tatil için eşi Hülya Kalyoncu ile Bodrum'a geldi. Çift Yalıkavak Marina'da birlikte dolaştı.

Hakan YAĞCI