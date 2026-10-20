Nişantaşı ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının tanınmış ve sevilen isimlerinden Arzu Sabancı, yakın dostu Berna Çebi ile birlikte Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Moda ve cemiyet dünyasının stil sahibi isimleri arasında yer alan Arzu Sabancı ile yakın arkadaşı Berna Çebi, günün erken saatlerinde Nişantaşı’nın popüler mekânlarından birinde bir araya geldi. Şıklıkları ve zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken yakın dostlar, baş başa kahve içip uzun süre sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Günün ilerleyen saatlerinde mağazaları gezerek alışveriş turlarına devam eden ikili, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark edince tebessüm ederek selam vermeyi ihmal etmedi. İkilinin samimi ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Onur AYDIN