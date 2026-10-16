Sabancı'nın alışveriş turu...

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, kısa bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına alarak yeniden anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Doğumun ardından ilk kez sosyal hayatın içinde görülen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün Akmerkez Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Sabancı, ilk olarak bir mekândan kahvesini alıp alışveriş turuna başladı. Şıklığı ve spor tarzıyla her zamanki gibi bakışları üzerine toplayan Nazlı Sabancı'nın, doğumun üzerinden henüz çok az zaman geçmiş olmasına rağmen sergilediği fit ve formda görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Mağazaları tek tek gezerek yeni sezon ürünlerini inceleyen ve kısa bir alışveriş turu yapan Nazlı Hanım AVM'deki kısa gezintisinin ardından kendisini bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Onur AYDIN