Denizden geldi, sporunu yaptı

İş insanı Hacı Sabancı, Bebek İskelesi'nde objektiflere takıldı. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça spora ve sağlıklı yaşama vakit ayıran Sabancı, İstanbul trafiğine takılmamak için yine deniz yolunu tercih etti. Lüks teknesiyle Bebek İskelesi'ne yanaşan iş insanı, spor kıyafetleri ve şık tarzıyla dikkat çekti. Tekneden inip sahil hattında yürüyüş ve spora başlayan Hacı Sabancı, Boğaz havasında spor yapmanın keyfini çıkardı. Sporunu tamamladıktan sonra kendisini bekleyen tekneye binerek semtten ayrılan Sabancı, fit görüntüsü ve spora olan tutkusuyla bir kez daha adından söz ettirdi.