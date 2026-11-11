Bebek ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Edvina Sponza ile Suzan Toplusoy, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Edvina Sponza, semtteki bir otoparktan lüks aracıyla çıkış yaparken görüntülendi. Direksiyon başındaki rahat halleriyle dikkat çeken Sponza, basın mensuplarını fark edince gülümseyerek yoluna devam etti. Aynı saatlerde Bebek sahilinde ise Suzan Toplusoy vardı. Boğaz havasının keyfini çıkaran Toplusoy, sahil hattında tempolu yürüyüş yaptı. Spor tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Toplusoy, yürüyüşün ardından semtten ayrıldı.
Onur AYDIN
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