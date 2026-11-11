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Bebek ziyaretçileri...

Edvina Sponza Bebek'te aracıyla otoparktan çıkarken objektiflere takılırken, Suzan Toplusoy ise Boğaz'da tempolu yürüyüş yaparken görüntülendi.

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 09:30
Bebek ziyaretçileri...
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Bebek ziyaretçileri...
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Edvina Sponza ile Suzan Toplusoy, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Edvina Sponza, semtteki bir otoparktan lüks aracıyla çıkış yaparken görüntülendi. Direksiyon başındaki rahat halleriyle dikkat çeken Sponza, basın mensuplarını fark edince gülümseyerek yoluna devam etti. Aynı saatlerde Bebek sahilinde ise Suzan Toplusoy vardı. Boğaz havasının keyfini çıkaran Toplusoy, sahil hattında tempolu yürüyüş yaptı. Spor tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Toplusoy, yürüyüşün ardından semtten ayrıldı.

Onur AYDIN

Suzan Toplusoy Edvina Sponza bebek
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