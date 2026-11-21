Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Pınar Sabancı, Bebek’te rahat ve spor tarzıyla görüntülendi. Bir kahveciden kahvesini alan Sabancı, ardından cadde boyunca yürüyüş yaparak günün tadını çıkardı. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli yürüyüşleriyle sık sık gündeme gelen Sabancı’nın enerjik hali dikkat çekti. İş insanı Allan Hakko ise yurt dışındaki maraton organizasyonuna hazırlanmak için Bebek hattında koşu yaparken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl ilk 42,2 kilometrelik maraton deneyimini geride bırakan Hakko, gözünü 2027 Londra Maratonu’na çevirdi. Yeni yarış için bir antrenman koçuyla çalıştığı ve bu kez hayırseverlik amacıyla iyilik için koşmaya hazırlandığı biliniyor. Kalyon Holding'in genç kuşak yöneticilerinden olan Murathan Kalyoncu da Bebek’teydi. Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Kalyoncu, bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Onur AYDIN