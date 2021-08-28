Tatil

Bebekli ilk tatil!

İş insanı Pelin Akın Özalp ile eşi işadamı Cem Baver Özalp oğullarıyla Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi
Bebekli ilk tatil!

İşadamı Cem Baver Özalp ile Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kızı Pelin Akın Özalp Bodrum'da ailece çıktıkları tatillerinde objektiflere yakalandılar. Yoğun iş stresine ara veren çift, yaz için Bodrum'u tercih etti. Geçtiğimiz yıl oğulları Kerim'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Özalp çifti ilk kez oğullarıyla birlikte bir yaz tatili geçirdi. İskeleye yanaşan bota binmeye çalışırken görüntülenen Cem Baver Özalp ile eşi Pelin Akın Özalp, oğulları Kerim ile birlikte bota binerek iskeleden uzaklaştı.

Onur AYDIN

Pelin Akın Özalp Cem Baver Özalp Kerimözalp BODRUM tatil

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