Boğaz'da görkemli gece

Türkiye'nin önde gelen moda markalarından İpekyol, Elie Saab ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştirdi ve aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan kapsül koleksiyon Galataport Istanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında gerçekleştirilen görkemli bir defileyle sunuldu. Yurt içinde 70 ve yurt dışında 8 mağazasında eş zamanlı olarak satışa sunulacak koleksiyon izleyiciler tarafından tam not aldı. İş, sanat ve moda dünyasından önemli isimlerin katıldığı defilede; kapsül koleksiyonun reklam kampanyasının yüzü olan Alman model Franziska Jetzek de podyumda yer aldı. ELIE SAAB X IPEKYOL Kapsül Koleksiyonu’nun Paris’te gerçekleşen fotoğraf çekimlerinde Alman model Franziska Jetzek objektif karşısına geçti. Stylingini Fransız Vogue'un eski moda editörü Geraldine Saglio’nun üstlendiği çekimi dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Álvaro Beamud Cortes gerçekleştirdi.

Onur AYDIN