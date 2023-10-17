Moda

Sonbaharın şık beyleri...

Şıklık konusunda iddialarını sürdüren iş dünyasının ünlü beyleri sonbahar kombinleriyle dikkat çekiyorlar

Giriş: 17 Ekim 2023 Salı
Sonbaharın şık beyleri...

Sonbahar trendlerini yakından takip eden iş dünyasının ünlü beyleri, soğuk havalara adapte olmaya başladı. Gardıroplarındaki kalın kıyafetleri çıkaran ünlü isimler, sonbahara yakışan kombinleriyle ön plana çıktılar. Tarz denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Ömer Koç, klasik giyim tutkunu... Davetlerdeki tarzıyla pek çok moda dergisine ilham olan Ralf Tezman, giyim konusunda gerçekten çok başarılı. Can Ekşioğlu, Cem Boyner de sonbaharın puslu günlerinde kombinleriyle modaseverlerin beğenisini kazanıyorlar.

sonbahar Moda iş dünyası

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Moda Sonbaharın şık beyleri...

Şıklık konusunda iddialarını sürdüren iş dünyasının ünlü beyleri sonbahar kombinleriyle dikkat çekiyorlar
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