Sonbaharın şık beyleri...

Sonbahar trendlerini yakından takip eden iş dünyasının ünlü beyleri, soğuk havalara adapte olmaya başladı. Gardıroplarındaki kalın kıyafetleri çıkaran ünlü isimler, sonbahara yakışan kombinleriyle ön plana çıktılar. Tarz denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Ömer Koç, klasik giyim tutkunu... Davetlerdeki tarzıyla pek çok moda dergisine ilham olan Ralf Tezman, giyim konusunda gerçekten çok başarılı. Can Ekşioğlu, Cem Boyner de sonbaharın puslu günlerinde kombinleriyle modaseverlerin beğenisini kazanıyorlar.