Moda

Davetlerde sonbahar modası...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerdeki kombinleriyle sonbahar ruhuna uygun giyiniyor. Oversize ceketlerin dikkat çektiği görünümler sonbahara vurgu yapıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi
Davetlerde sonbahar modası...

Modasever hanımların sonbahara damga vurduğu davet mevsimi açıldı. Cemiyet hayatının modayı yakından takip eden isimleri, muhteşem kombinleriyle sonbahar modasını gittikleri yere taşıyor. Özellikle pantolon-ceket kombinini tercih eden modaseverler, farklı stilleriyle şık olmayı başarıyor. Yasemin Özilhan, Aylin Tahincioğlu, Sanem Tezman ve daha birçok moda tutkunu ünlü hanım, katıldıkları davetlerde sonbahar renklerini başarıyla taşıyor. Gri, siyah, vizon renklerinin hakim olduğu kıyafetler seçen ünlü hanımlar, sonbahar modasını davetlere yansıtıyor.

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