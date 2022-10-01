Moda

Davetin yıldızları...

Yasemin Özilhan ve Pırıl Çetindoğan, muhteşem kombinleriyle katıldıkları davetlerde tüm dikkatleri üzerlerine çektiler

01 Ekim 2022 Cumartesi
Davetin yıldızları...

Cemiyet hayatının tarz sahibi isimlerinden Yasemin Özilhan, katıldığı özel bir davette tarzıyla çok konuşuldu. Siyah-beyaz şıklığıyla göz dolduran Özilhan, ünlü modacı Elif Cığızoğlu tasarımı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kusursuz fiziğiyle göz dolduran Özilhan'ın fotoğrafları sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Pırıl Çetindoğan'ın da kombini çok konuşuldu. Cemiyet hayatının gözde temsilcisi Çetindoğan, göbeğini açıkta bırakan pantolon ceket takımıyla Boğaz manzarası eşliğinde poz verdi.


Yasemin Özilhan Pırıl Çetindoğan cemiyet Moda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda Davetin yıldızları...

Yasemin Özilhan ve Pırıl Çetindoğan, muhteşem kombinleriyle katıldıkları davetlerde tüm dikkatleri üzerlerine çektiler
Güncel Zorlu'nun sanat gezisi...

Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İstanbul'da sanat turu attı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Külüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel İstanbul Modern üyeleri Venedik'te...

İstanbul Modern üyeleri, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’ni müzenin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı eşliğinde ziyaret etti

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Mermerci'den moda ve still söyleşisi!

Moda tutkunu Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak moda ve stilde yeni değerleri anlattı.

Güncel Ailece yemek yediler!

İş insanı İzzet Antebi, önceki gün sevgilisi Tuvana Türkay'ı ilk kez annesi ve babası ile birlikte akşam yemeğinde bir araya getirdi.
Güncel "Uçuş uçuş İstanbul"

Melda Kosif ve Hale Kosif, tekneyle Boğaz'da İstanbul turu attıkları fotoğraf karelerini 'Uçuş uçuş İstanbul' notuyla paylaştılar.

Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bir kozmetik markasının özel davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı Etiler'de açılış!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Etiler'deki açılışta bir araya geldi.

Davetler 25. yıla özel kutlama!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları DenizBank'ın 25. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı özel gecede bir araya geldi.

Güncel Boğaz'da akşam yemeği!

Cemiyet hayatının yakın dostları bir araya gelerek eşleriyle birlikte Boğaz'a karşı akşam yemeği yediler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.