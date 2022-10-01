Davetin yıldızları...

Cemiyet hayatının tarz sahibi isimlerinden Yasemin Özilhan, katıldığı özel bir davette tarzıyla çok konuşuldu. Siyah-beyaz şıklığıyla göz dolduran Özilhan, ünlü modacı Elif Cığızoğlu tasarımı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kusursuz fiziğiyle göz dolduran Özilhan'ın fotoğrafları sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Pırıl Çetindoğan'ın da kombini çok konuşuldu. Cemiyet hayatının gözde temsilcisi Çetindoğan, göbeğini açıkta bırakan pantolon ceket takımıyla Boğaz manzarası eşliğinde poz verdi.