Renkli tasarımlar podyumda...

Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı "Couture Summer,22” koleksiyonunu Ritz Carlton İstanbul’da modasevrlere tanıttı. Koreografisi ünlü koreograf Yasin Soy tarafından yapılan defilede, özel tasarlanan döner podyum dikkat çekti. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı’nın 48 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında 40 model görev aldı. “Raşit Bağzıbağlı Couture Summer,22 Koleksiyonu’nda brokar, şifon, ziberlin, tafta gibi zengin kumaşlar kullanılırken koleksiyonda tasarımların korse detayları dikkat çekti. Modern ve şık görünümlerin yer aldığı özgün koleksiyonda dikkat çekici siluetler, yeniden canlanmış bir zarafete sahipti.

Onur AYDIN