Bağzıbağlı'dan yeni koleksiyon!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, RASHID hazır giyim markasının 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonunu dün akşam Ritz Carlton'da görkemli bir şovla podyuma taşıdı. Defilenin açılışını birbirinden güzel modeller yaparken cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Sezer Pekcan, Nuray Fenercioğlu, Aslı Ekşioğlu, Reyhan İpekel gibi moda tutkunu simalar yeni koleksiyonu inceleme fırsatı buldular. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı’nın 48 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında 40 model görev aldı. Ünlü modacı pozitif renklerle rengârenk bir yaz iddiası ile bütünleştirdiği koleksiyonu ile fark yaratan tarzını defilede ortaya koydu.

Onur AYDIN