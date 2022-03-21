Fashion Week İstanbul sona erdi...

Fashion Week Istanbul’un 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen sezonu sona erdi. 14 Mart’ta mekan sponsoru Soho House Istanbul’da müzik dolu bir kick off parti ile kapılarını açan etkinlik hafta boyu yeni hibrit yapısı ile devam etti. Fiziksel mekanlarla dijitali bir araya getiren yeni yapısı sayesinde defileler ve koleksiyonların sunulduğu moda filmlerinin gösterimleri gerçekleşti. Düzenlenen ilk FWI Conversations etkinliğinde moda tasarımcısı Mehtap Elaidi Nur Bilen Yavuzer’in moderatörlüğünde 22 yıllık süreçte değişen ve gelişen sektörel dinamiklerle beraber markalaşma ve tasarım yolculuğunu samimi bir sohbetle izleyicilerle paylaştı. İkinci FWI Conversations etkinliğinde ise tekstil dünyasında uzun yıllar boyunca çalışan ve kaynaklara erişim konusunda uzman Sal Khokhar konuşmacı olarak yer aldı.