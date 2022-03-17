Moda

Fashion Week'te 'Biçer' defilesi!

Modacı Yakup Biçer, Fashion Week İstanbul kapsamında Crypto – Anarchism adlı koleksiyonunun defilesini dijital olarak gerçekleştirdi.

17 Mart 2022 Perşembe
Fashion Week'te 'Biçer' defilesi!

Modacı Yakup Biçer, Fashion Week İstanbul kapsamında, dijital olarak yayınlanan Y+ Yakup Biçer Crypto – Anarchism adlı AW22-23 koleksiyonunun defilesi gerçekleştirildi. Lüks giyimi sokakla buluşturan Y+ Yakup Bicer Crypto - Anarchism koleksiyonu, cinsiyet tabularını yıkan oversized ve kimliksiz silüetleriyle, gizemli ve cool olmanın en çabasız yolunu servis ediyor. Koleksiyonda parlak ve tok kumaşların, dikiş oyunlarıyla sağlamlaştırılmış ergonomik tasarımlara dönüştüğü; siyahın asaletine düzülen bir methiye niteliğindeki koleksiyonda, yeni dönem siber anarşizmin etkileri görülüyor. Sokak modası ve diversity kavramlarının bilgece harmanlanmış bir seçkisi olan Crypto-Anarchism koleksiyonu; Geri dönüştürülmüş, dokuma ve örme kumaşlar ile rahat bir görünüm tasarlarken, çabasız cool görünümü ayırt etmeden tüm insanlığa sunuyor.

Yakup Biçer Fashion Week İstanbul Crypto Moda

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