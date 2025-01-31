Paris'te yıldızlar geçidi...

Haute Couture Moda Haftası tüm ihtişamıyla başladı. Kırmızı halı geçitlerinin vazgeçilmezi olan yüksek moda tasarımlarını izleyenler arasında aktrisler, aktörler ve müzisyenler gibi moda ve sanat dünyasının öne çıkan isimleri bulunuyor. Daha önce birçok defilede yer alan Kylie Jenner, Chanel defilesine etek ceket takımla katılırken, Dua Lipa siyahlar içindeki şık tarzıyla dikkat çekti. Genç oyunculardan Jenna Ortega ise siyah Dior elbisesiyle iddialı bir kombin yapmış. Carla Bruni gri ceketi ve elbisesiyle hem maskülen hemde zarif bir tarz yaratmış. Oyunculuğuyla yeni neslin gözdesi haline gelen Anya Taylor Joy püsküllü tek omzunu açıkta bıraktığı elbisesiyle moda haftasının şıklarından birisi olmuş...