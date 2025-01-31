Moda

Paris'te yıldızlar geçidi...

Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda sıra dışı tarzlarıyla dikkat çektiler.

Giriş: 31 Ocak 2025 Cuma
Paris'te yıldızlar geçidi...

Haute Couture Moda Haftası tüm ihtişamıyla başladı. Kırmızı halı geçitlerinin vazgeçilmezi olan yüksek moda tasarımlarını izleyenler arasında aktrisler, aktörler ve müzisyenler gibi moda ve sanat dünyasının öne çıkan isimleri bulunuyor. Daha önce birçok defilede yer alan Kylie Jenner, Chanel defilesine etek ceket takımla katılırken, Dua Lipa siyahlar içindeki şık tarzıyla dikkat çekti. Genç oyunculardan Jenna Ortega ise siyah Dior elbisesiyle iddialı bir kombin yapmış. Carla Bruni gri ceketi ve elbisesiyle hem maskülen hemde zarif bir tarz yaratmış. Oyunculuğuyla yeni neslin gözdesi haline gelen Anya Taylor Joy püsküllü tek omzunu açıkta bıraktığı elbisesiyle moda haftasının şıklarından birisi olmuş...

haute couture Paris Moda Haftası

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