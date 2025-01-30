'Elie Saab' Paris Moda Haftası'nda...

Paris Moda Haftası, moda başkentinin kalbinde heyecan verici, ultra şık bir hafta boyunca Paris'in ikonik moda evlerinin ve gelecek vaat eden markaların uzmanlığını ve yaratıcılığını sergiliyor. Dünyada lüks yaşamın ve modanın en önemli temsilcilerinden biri olan Elie Saab, İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunu Paris Moda Haftası'nda tanıttı. Yetenekli Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab tarafından hazırlanan birbirinden şık elbiseler moda tutkunlarına sunuldu. Modacı Saab, narin işlemelerle süslü modern elbiseleri ve kusursuz çizgileri kadınları yüceltiyor.