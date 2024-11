Davetlerin baş tacı siyah...

Modasever hanımların en çok tercih ettiği renklerden biri hiç şüphesiz siyah... Her kombine rahatlıkla uyum sağlayan ve en çok kullanılan renklerin başında gelen siyah, her kadının vazgeçilmez rengi olarak biliniyor. Cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin tercih ettiği bu renk, kurtarıcı olarak her davette ön plana çıkıyor. Hem spor hem klasik kombinlerde en çok yardım alınan renklerden olan siyahı Feryal Gülman'dan Sanem Tezman' kadar birçok ünlü isim, her kombininde kullanıyor. İşte size siyah giyen hanımlar...