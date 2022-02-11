Erciyes'te “Winter Fashion Week” rüzgarı!

2022 yılı ile birlikte kış turizmi tutkunlarına kapılarını açan Radisson Blu Mount Erciyes, muhteşem bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bir giyim firması için tasarlanan kürkler moda tutkunlarının beğenisine sunulurken ‘Winter Fashion Week’ defilesinde başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 30’a yakın manken yer aldı. Barış Küçükçifci’nin koreografisini üstlendiği defile modasever tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdi. Termometrelerin -17 dereceyi göstermesine rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik izleyenlerden büyük alkış aldı. Kış modasına dair son trendleri sergileyen yerli ve yabancı mankenler etkinlik boyunca tüm dikkatleri üzerlerinde topladı. Defilenin ardından mankenler tatilcilerle birlikte kartopu oynayarak Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes’te karın keyfini çıkardı.