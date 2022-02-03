Moda

Renkli tasarımlara özel defile...

Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam modacı Cihan Acar ile birlikte modasever isimlerin beğenisine sundu.

03 Şubat 2022 Perşembe
Renkli tasarımlara özel defile...

20 yılı aşkın süredir moda sektörünün sevilen isimlerinden biri olan Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirdi. Tasarımları ile adından sıklıkla söz ettiren tasarımcı Cihan Nacar’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği defilenin açılışını güzelliği ile göz dolduran modeller yaptı. Üzerlerinde taşıdıkları dinamik ve tasarım parçalarla göz kamaştıran modeller, modasever hanımların dikkatini çekti. Defilede kırmızı, mavi, turuncu ve pembe gibi göz alıcı renklerle tasarlanan elbiseler misafirlerin beğenesini kazandı.

Moda Cihan Acar Cengiz Aktürk kreasyon tasarım

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