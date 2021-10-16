“Hafıza-Recall” Koleksiyonu Fashion Week Istanbul’da

İklim krizine karşı yaşamı savunan Nej, sürdürülebilir bir gelecek için geçmişi an’a dönüştürerek, gelecek için bir fark yaratıyor… Tarihi, kültürel hafızayı, köklerimizden geleceğe doğa ile bütün, sürdürülebilir moda ile değeri yeniden tasarlıyor. “SU” ve okyanuslar sahip oldukları yaşamsal değerlerle, yerküreyi insanlar için yaşanabilir kılan küresel sistemlere hayat veriyor. İklim değişikliğini engellemek için sudaki yaşamı korumak bizim elimizde… Her tohum her cenin yaşamına ancak suda başlayabilir. Dünyamız tüm yaşam biçimlerinin içinde ortaya çıktığı devasa bir su hazinesi… Yaşam Suyu ile var olmak, bulunmayı istemek, neyi bulmak istiyorsak, onun tarafından bulunmak, bütün olmak. Nej SS/22 Hafıza-Recall koleksiyonu “SU”yun yaşam enerjisini hafızadan renklere, kumaşlara ve formlara taşıyor. Güneşin sıcak sarı tonlarına, suyun mavi gizemi karışıyor ve doğanın engin tonları sürdürülebilir “biodagradeble” fillsens kumaşlarla hayat buluyor. Hafif, yumuşak sürdürülebilir kumaşlar, sakin, dingin, eğlenceli arayışlar ve formlarla özgür, rahat bir tavır sergiliyor.