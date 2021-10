'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week Istanbul, ilk gününü tamamladı. Bu yıl üçüncü kez konuklarını dijital olarak ağırlayan moda haftası, 38 tasarımcının koleksiyonunu 29 moda şovuyla fashionweek.istanbul adresinde tanıttı. İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunan, 15 Ekim tarihine kadar sürecek olan Fashion Week Istanbul'un açılış konuşmasını yapan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl dünyada ilk kez denenen hibrit bir modeli uyguladıklarına dikkat çekti. Fashion Week Istanbul’un İHKİB'in Türkiye'ye kazandırdığı bir dünya markası olduğunun altını çizen Mustafa Gültepe, hibrit model için: “Moda, yenilik ve sürekli değişim demek. Biz de her sezon moda haftamızı yeniliyor ve değiştiriyoruz. Modacılarımızın tasarımlarını farklı şekillerde küresel vitrine çıkarıyoruz” dedi.

Özgün, Fark Yaratan Tasarımlar ve Yaratıcı Şovlar

Bu yıl üçüncü kez dijital olarak gerçekleştirilen Fashion Week Istanbul, sezona New Gen by İMA defilesi ile başlarken, Mehmet Emiroğlu, Selen Akyüz, Y Plus By Yakup Biçer, Arzu Kaprol, TAGG, Dilek Hanif ve DICE KAYEK koleksiyonları da gün boyunca modanın görsel sanatlarla buluştuğu kısa filmlerle karşımıza çıktı. Fashion Week Istanbul ilk gününde podyumu, İstanbul Moda Akademisi tasarımcılarından oluşan “New Gen by İMA” defilesiyle açtı. Defilede Berfin Özgür, Ercan Tenekecioğlu, Lidya Zenginel, Mirey Demirci, Nadin Altıparmak, Nazlıcan Türker, Öykü Ece Uza ve Şeyma Hamamcı’dan oluşan 8 genç tasarımcının koleksiyonları tanıtıldı.