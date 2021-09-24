Moda

Milano'da moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü giyim markası, Kadın İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunu Milano'da gerçekleşen muhteşem bir show ile moda dünyasına tanıttı.

24 Eylül 2021 Cuma
Milano'da moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü marka FENDI, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunu Milano Moda Haftası Kapsamında gerçekleşen muhteşem bir show ile moda dünyasına tanıttı. Kim jones tarafından tasarlanan koleksiyonda, markanın mirasını gelecek vizyonuyla günümüze taşıyor. Disko çağının cazibesine modern bir bakış açısı sunan koleksiyon markanın her zaman DNA'sında bulundurduğu kadınsı güce ışık tutuyor. Arşivlerden çıkarılan, vizyoner moda illüstratörü Antonio Lopez tarafından elle çizilen logo, sanatçının özgürleşmiş duyarlılığından ve Studio 54 çevresinden yararlanan koleksiyon için başlangıç ​​noktasını oluşturuyor. Kim Jones, "Karl'ın FENDI’deki mirasına bakarken, aynı zamanda çevresine, çağdaşlarına, kiminle ilgilendiğine de baktım" dedi. Koleksiyonda, hareketli fırça darbeleri krem ​​rengi kaftanlar ve ipeksi gömlekler arasında zarif bir soyutlamayla ortaya çıkarken; Figüratif çizimleri derilere, karmaşık bir şekilde işlenmiş dantellere ve parıldayan jakarlara işleniyor.

milano Moda tasarım defile Fendi

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