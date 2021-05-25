Moda

Mermerci'den yaza özel koleksiyon!

Sosyetenin tarz kadınlarından Derin Mermerci yaza özel hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.

25 Mayıs 2021 Salı
Mermerci'den yaza özel koleksiyon!

Stiliyle göz kamaştıran sosyetenin modasever isimlerinden Derin Mermerci bir giyim firması için hazırladığı yaz koleksiyonunu beğeniye sundu. Derin Mermerci’nin Sonbahar-Kış 2020 sezonu için olarak hazırladığı ve çok beğenilen DM X Boyner koleksiyonu yeni sezonda da büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Denimden vazgeçemeyen kentli kadının cool, trendy ve stil sahibi tarzını iç açan renk pantoneleri ve tamamlayıcı parçalarla buluşturan koleksiyonu çabasız şıklığın kodlarını veriyor. Mermerci'nin koleksiyonunda keten pantolon, yelekler, birbirinden şık ve rahat denim pantolon ve ceketler, sezonun en sevilen desenlerinden batik de yer buluyor. Yaz renklerinin yanı sıra koleksiyon birbirinden havalı ve cool 40 parçadan oluşuyor.


derin mermerci Moda koleksiyon DM X Boyner

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