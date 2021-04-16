Elaidi'den farklı koleksiyon!

Mehtap Elaidi’nin kreatif direktörlüğündeki tasarım ekibi Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonu için herkesin içinde barındırdığı ikili kişiliklerden ve farklı kutupları barındırabilen yaşam tarzlarından ilham alarak başladığı koleksiyonda bu zıtlığı desenlere, kullandıkları tasarım detaylarına ve kup detaylarına taşıyor. #inandoutofthecocoon adlı koleksiyon, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle herkes için değişen ev (koza) ve dışarısı kavramlarını fiziksel ve metaforik açıdan mercek altına alıyor ve bulgularını seyirciye kıyafetler aracılığıyla sunuyor. Tasarım ekibi, artık markayla eş anlamlı hale gelmiş olan cesur ve renkli soyut desenleri sertifikalı organik kotonlarda, Tencel kumaşlarda ve stok kumaşlarda kullanıyor. Mehtap Elaidi markasının İstanbul'daki ofisinin bulunduğu tarihi binanın kapılarındaki metal gravürler ve tasarımcının karantina günlerindeki orman yürüyüşlerinde karşısına çıkan meşe palamutları bu desenlerin ilham kaynakları arasında yer alıyor. Markanın klasikleşmiş siyah ve beyaz kotonları haki ve bej koton karışımlarıyla beraber kullanılıp canlı desenlerle tezat dolu bir uyum oluşturuyor.