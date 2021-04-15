Şık tasarımlar dijital moda haftasında...

Tamamen dijital platformlarda gerçekleşen Fashion Week Istanbul kapsamında, Meltem Özbek Sonbahar/Kış 2021 koleksiyou yer aldı. Koleksiyon ilhamını sözlük anlamı bedensel veya ruhsal bir iyileşme, kurtulma, onma, anlamına gelen “şifa” kavramından alıyor. Meltem Özbek ve ekibi bu sezon, tematik koleksiyon yerine, hisler ve davranışlar üzerine konsept oluşturarak iç benliğimizi aramaya odaklanıyor. Bu arayış, Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunda esin kaynağını geleneksel makro ve mikro çevresiyle zorlu bir kavgaya giren bizlerin, pandemi sürecinde kendimize yabancılaşmamıza engel olma arzumuzda buluyor. Özgür ve yalın bir stil arayan ve şifalanmak isteyen tüm kadınlara hitap eden koleksiyona; gece siyahı, toprak kahvesi, gökyüzü mavisi, krem ve beyaz tonları hâkim. 30 parça, 18 look’tan oluşan Revival’da saten, gabardin, deri, poplin kumaş seçimleri, tasarımcının imzası haline gelen asimetrik detaylar ve net çizgilerle buluşuyor. Gündüzden geceye rahatlıkla taşınabilecek koleksiyonda ceket-pantolon takımları, gömlek ve elbiseler öne çıkıyor. Bu sezon cüzdanlar için dikkat çekici çanta tasarımları da farklı üçgen boyutları ile koleksiyonda yer alıyor.