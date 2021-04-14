Moda

Taciroğlu'ndan yeni kreasyon

Fashion Week İstanbul'un, ilk gününde modacı Nedret Taciroğlu yeni kreasyonuyla yer aldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba
Taciroğlu'ndan yeni kreasyon

Dijital olarak yayyınlanan Fashion Week İstanbul'a Türkiye'nin tanınmış modacılarından Nedret Taciroğlu'da katılarak yeni kreasyınunu tanıttı. İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE koleksiyonu, dönemin çizgilerinin günümüze uyarlandığı modern parçalarla karşımıza çıktı. TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI kapsamında sergilediği koleksiyonda, "flanöz" kavramından ilhamla sokak modasına yepyeni bir soluk getirdi.

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