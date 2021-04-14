Taciroğlu'ndan yeni kreasyon

Dijital olarak yayyınlanan Fashion Week İstanbul'a Türkiye'nin tanınmış modacılarından Nedret Taciroğlu'da katılarak yeni kreasyınunu tanıttı. İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE koleksiyonu, dönemin çizgilerinin günümüze uyarlandığı modern parçalarla karşımıza çıktı. TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI kapsamında sergilediği koleksiyonda, "flanöz" kavramından ilhamla sokak modasına yepyeni bir soluk getirdi.