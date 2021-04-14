Taciroğlu'ndan yeni kreasyon

Magazin Hattı

Kamhi iki ayrı festivalde!

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi nisan ayında yeni eseriyle İzmir’de düzenlenen bir sergiye katılırken, video çalışması ve yönetmenliğini üstlendiği klipleri de iki ayrı uluslararası festivalde yer aldı.