Moda haftasına özel tasarımlar

Niyazi Erdoğan’ın 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu, Fashion Week İstanbul kapsamında, gerçekleşen dijital defile ile moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.Niyazi Erdoğan 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu da, Baştayyareci Hürkuş’un Kurtuluş Savaşı yıllarında göstermiş olduğu üstün başarılardan hareketle, o dönemin pilot kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Hürkuş’un mücadeleci vizyonu sayesinde yaratmış olduğu artı değeri adeta bir süper kahraman gibi konumlandıran koleksiyonda, yer yer çizgi süper kahraman kostümlerine yapılan göndermelere ve Niyazi Erdoğan’ın imzası haline gelen ‘NE’ inisyalinden türetilmiş havacılık brövelerine rastlamak mümkün. Koleksiyon kahve, hardal, haki tonlarıyla başlayarak fuşya, neon sarı ve buz mavisi paletiyle devam ediyor. Aynı zamanda renkli ve dinamik bir sokak stiline sahip olan koleksiyonda, sürdürülebilir bir kalite anlayışı çerçevesinde Taypa’nın kenevir bazlı denim kumaşları, sürdürülebilir yıkama teknolojileri ile harmanlanılarak kullanıldı. Koleksiyonun tüm deri etiketleri elma artıklarından üretilirken, koleksiyonunun trikoları da Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği desteğiyle hayata geçirildi.