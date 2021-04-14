Dijital 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Fashion Week İstanbul, ilk gününü tamamladı. Online olarak takip edilen, İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunan etknliğin açılış konuşması; T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve tarafından gerçekleştirildi. Fashion Week İstanbul, ilk gününde podyumu, İstanbul Moda Akademisi tasarımcılarından oluşan ‘New Gen by İMA’ defilesiyle açtı. Defilede; Aycan Hakalmaz, Avishan Daneshfar, Beyza Eyüboğlu, Essin Barış, Ezgi Yıldırım’a ait koleksiyonlar tanıtıldı. İkinci şova ev sahipliği yapan Mehmet Emiroğlu, ilhamını ‘dair’ edatından alan koleksiyonunu sahneye taşıdı. Yeni sezon tasarımlarında ilhamını saklanmadan, korkusuzca yaşayan kadınlardan alan Ceren Ocak ise, özgür ve stiline güvenen kadınların tarzına bir kez daha ışık tuttu. Koleksiyonunda lokal değerlere atıfta bulunan Niyazi Erdoğan, bu kez Baştayyareci Vecihi Hürkuş’tan ilham aldığı koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sundu.