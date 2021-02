Dünyanın sayılı moda organizasyonlarından biri olan New York Moda Haftası (New York Fashion Week) her zaman olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bazı dünyaca ünlü markalar defilelerini online olarak gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dün Jason Wu defilesiyle başlayan New York Moda Haftası’nda renkli tasarımlar, kabanlar ve kazaklar dikkat çekiyor.