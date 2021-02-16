New York'ta moda rüzgarı...

NEW YORK MODA HAFTASI ÜNLÜ MODACI JASON WU'NUN DEFİLESİYLE BAŞLADI
GENEL
KIŞ KOLEKSİYONUN TANITILDIĞI DEFİLEDE PÜSKÜL DETAYLI KABANLAR VE CEKETLER DİKKAT ÇEKTİ
Modaseverlerin dört gözle beklediği, New York Moda Haftası, dün başladı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.
Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan