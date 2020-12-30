Moda tutkunu...

Şıklıkları, zarif stilleri ve farklı tazlarıyla herkese ilham olan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pırıl Çetindoğan'ın dinamik kombinlerini mercek altına aldık. Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan gardırobundaki parçalarla şıklığını ortaya koydu. Sadece davetler değil günlük yaşamında da stiliyle fark yaratan Çetindoğan, modayı yakından takip ediyor. Yaz aylarında etek, uçuş uçuş elbiseler giyen Pırıl Hanım, kış aylarında şişme montları, deri ceketleri ve kabanlarıyla herkese ilham oluyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çetindoğan'ın beğenilen stilinden kareleri sizler için derledik...