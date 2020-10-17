Moda haftası sona erdi

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşen 15. sezonu dün ünlü modacıların defileleriyle son buldu.

Dijital platformda düzenlenen etkinliğin son defileleri, Raşit Bağzıbağlı, Özgür Masur, Özlem Kaya, Nihan Peker, Mert Erkan, Simay Bülbül gibi modacıların defileleriyle son buldu. Görkemli şovlarıyla Türk modacılar tasarımlarını sergilediler. Masur, hazır giyim koleksiyonunu markasının DNA'sında bulunan kadın silüetlerini birleştirdiği ışıltılı silüetlerle sundu. Hayatın her anının kutlamaya değer olduğunun altını çizen Özgür Masur, kendisini önemseyen kadınlar için neden aramayan, bir şıklık sunuyor.Kariyeri boyunca ilk defa dijital defile yapan Raşit Bağzıbağlı, "Her şeyin dijitalleştiği ve sanattan, spora, modaya ezberlerin bozulduğu bir döneme doğru hızla ilerliyoruz" dünya nüfusunun neredeyse yarısının online olduğu günümüzde moda dünyasının da bu değişime hızlıca ayak uydurması beni mutlu ediyor. "Pandemi nedeniyle moda endüstrisi kuralları yeniden yazılırken, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yapılan ilk seyircisiz dijital defilemle koleksiyonumu tanıttım" dedi.