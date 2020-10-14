Yeni koleksiyon dijital podyumda

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında modacı Meltem Özbek'in sıradışı 'Lunapark' koleksiyonu tanıtıldı.

İlk defa dijital olarak gerçekleşecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gösterilen koleksiyonda Meltem Özbek Lunapark koleksiyonu öne çıkan tasarımlar arasında; kırmızı ile mor rengin birleştiği uzun gece elbiseleri yer alıyor. Parlak bebek mavisi straplez elbise üzerine tamamlayıcı niteliğinde peluş mont, fırça darbesi deseni ile özel hazırlanan uzun peluş mont ve koleksiyonun en çok öne çıkan parçası mor uzun piliseli elbise tasarımları göze çarpıyor. 18 look (silüet) den oluşan canlı renklerin hakim olduğu koleksiyonun tasarım aşamasında Meltem Özbek “Uzun vadeli planların yapılamadığı yeni düzende ve sosyal medyadaki hızlı tüketimin etkisini göz önüne alarak bir koleksiyon tasarladım” dedi. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekimlerinin yapıldığı defilenin ayakkabı sponsoru Derimod, modellerin üzerinde kullanılan tüm aksesuar (kolye ve küpeler) The Ocean Jewels’a ait. Defilenin tüm styling çalışmasını ise Deniz Marşan üstlendi.