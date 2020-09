Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un tasarımcıları belirlendi

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonunda etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan isimler açıklandı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu, 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek. MBFWI Organizasyon Komitesi, etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan isimleri açıkladı. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a katılan isimler arasında Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, DB Berdan, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş, Hakaan Yıldırım, Karma – Mehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, Mercedes-Benz presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, MİİN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine Clothing – Eda Güngör, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, , Simay Bülbül, Sudi Etuz, T.A.G.G. – Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam, ve Y Plus by Yakup Biçer yer alıyor. İlk defa gerçekleştirilecek olan dijital moda haftası www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanından takip edilebilecek.