Sabancı'nın tutumlu davranışı...

Mütevazı kişiliğiyle bilinen Pınar Sabancı, davetlerde giydiği elbiselere yüksek fiyatlar ödemek yerine kiralamayı tercih ediyor

Cemiyet hayatının modasever hanımlarından Pınar Sabancı, aynı zamanda mütevazi kişiliğiyle biliniyor. Sosyal medya hesabından kendisi ve kişiliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Sabancı, modayı takip eden bir isim. Dünyaca ünlü moda markalarından kıyafetlere yüksek fiyatlar ödemek yerine davetlerde giydiği elbiseleri kiralayan Pınar Hanım, geçtiğimiz akşam katıldığı bir düğündeki elbisesi için bin TL ücret ödedi. Roberta marka elbisesiyle göz kamaştıran Sabancı, geçtiğimiz yazı sadece bir tişört ve penye ile geçirdiğini, gardırobunu daha da sadeleştirdiğini söylemişti.

Aybala YILDIZ