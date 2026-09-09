Okul heyecanı...

Ünlü mimar Merve Mermer, oğlu Aslan’ın anaokuluna başlamasıyla büyük bir heyecan ve gurur yaşadı. Minik Aslan’ın ilk okul gününde yanında olan Mermer, bu özel anı duygusal bir paylaşımla taçlandırdı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte duygularını dile getiren Merve Mermer, sadece kendi oğlunun değil, okul maratonuna adım atan tüm çocukların heyecanını paylaştı. Güzel dileklerini ileten ünlü mimar, "Yeni dönemde okula başlayan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı ve neşe dolu harika bir yıl diliyorum," ifadelerini kullanarak tüm öğrencilere ve ailelerine destek mesajı verdi.