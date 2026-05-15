Özel tanıtım...

Türkiye’nin dondurulmuş gıda markası SuperFresh, “restoran lezzetinde pizza” iddiasıyla geliştirdiği premium pizza serisinin ikinci ürünü Pizza Napoliten’e özel bir lansman düzenledi. SuperFresh, “Pizza Napoliten mi? Sen onu asıl evde yiyeceksin!” sloganıyla raflarda yerini alan yeni ürünü için, İtalya’dan esinlenilen bir atmosferde güçlü bir lansman kurgusuna imza attı. Davetliler, etkinlik süresince Pizza Napoliten’in kabarık kenarlı, ince tabanlı, yumuşak ve gözenekli hamuru ile özenle seçilmiş malzemelerinin buluştuğu lezzetini kendilerini İtalya’da bir restoranda hissetmelerini sağlayacak özenle tasarlanmış bir ambiyans eşliğinde deneyimledi.