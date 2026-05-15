TTF ile iş birliği...

QNB Türkiye, toplumsal gelişime katkı sunan alanlarda uzun vadeli değer üretme yaklaşımı ve sporun birleştirici gücüne olan inancı doğrultusunda, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında “Türkiye Tenis Federasyonu QNB Padel Ana Sponsorluğu” lansmanı, 14 Mayıs Perşembe günü QNB Türkiye Kristal Kule’de gerçekleştirildi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Padel Milli Takım sporcularından Berceste Şeber ve Sarp Ağabigün’ün katılımlarıyla düzenlenen lansman toplantısında, iş birliğinin detayları ve branşın geleceğine yönelik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Basın toplantısının ardından QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın katılımıyla, Berceste Şeber – Cem İlkel ile Sarp Ağabigün – İpek Birol karşılaşmalarının yer aldığı gösteri maçları, QNB Türkiye padel kortunda gerçekleştirildi. QNB Türkiye ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), yeni stratejik ortaklık ile padel sporunun Türkiye’deki bilinirliğinin artırılmasını, altyapısının güçlendirilmesini ve branşın geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.