Madonna, Shakira ve BTS Dünya Kupası'nda...

Madonna, Shakira ve BTS, Dünya Kupası finali için güçlerini birleştiriyor. Tıpkı Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl'da olduğu gibi, bu yıl ilk kez Dünya Kupası'nda da devre arası gösterisi yapılacak ve üç dünya yıldızı, bu devre arası gösterisinde sahne alacak. 2026 Dünya Kupası final maçı, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Müzik ve fubolu bir araya getiren devre arası gösterisi, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu için bağış toplamayı ve böylece dünyanın dört bir yanındaki çocukların kaliteli eğitime ve futbola erişimini iyileştirmeye katkı sağlamayı hedefliyor. FIFA, geçen hafta da Dünya Kupası'nın açılışı gösterileri hakkında bilgi vermiş, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak ilk maçların her birinden önce sanatçıların konser vereceğini duyurmuştu. Buna göre, Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ve Güney Afrikalı şarkıcı Tyla Meksika ve Güney Afrika'nın ilk karşılaşmasından önce, 11 Haziran Perşembe günü Meksika'da düzenlenecek ilk törende sahne alırken, 12 Haziran'da ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda yapılacak açılışta pop yıldızı Katy Perry performans sergileyecek. Yine aynı gün Kanadalı şarkıcı Michael Buble ve Alanis Morisette, Toronto'da düzenlenecek açılış töreninde sahne alacak. Ardından Kanada futbol takımı, Bosna Hersek ile karşılaşacak.