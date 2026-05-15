Kahraman’dan “ARKHE: Karanlık” sergisi

Özge Kahraman’ın “ARKHE: Karanlık” başlıklı kişisel sergisi, 12 Mayıs – 6 Haziran 2026 tarihleri arasında MERKUR’de izleyiciyle buluşurken, sergiye eşlik eden özel programlar, çalışmanın düşünsel ve deneyimsel katmanlarını derinleştiren karşılaşmalara alan açtı. Serginin ön izleme niteliğindeki özel açılışı ve akşam yemeği, önceki akşam sanat dünyasının önde gelen isimlerini Sabiha Kurtulmuş’un Merkür Art Gallery’de bir araya getirdi. Yeraltı, karanlık ve başlangıç kavramları etrafında şekillenen bu buluşma, serginin kavramsal çerçevesini paylaşan bir karşılaşma alanına dönüştü. Katılımcılar, sanatçının uzun yıllara yayılan mağara araştırmalarından beslenen üretimine yakından temas etme imkânı buldu. Bu karşılaşmayı takip eden ertesi sabah ise Kırklareli’nde bulunan Dupnisa Mağarası’na özel bir etkinlik düzenlendi. Serginin düşünsel zemininde merkezi bir yer tutan mağara deneyimi, bu kez doğrudan yerinde, bedenle ve duyularla deneyimlendi. Katılımcılar, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların içinde, karanlığın yalnızca görsel bir eksiklik değil; işitsel, dokunsal ve zamansal bir yoğunluk olarak varlık kazandığı bir mekânda birlikte hareket etti.