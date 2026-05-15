Cannes’ın dikkat çekenleri...

Cannes Film Festivali, başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı orijinal 'Hızlı ve Öfkeli' filminin gece yarısı gösterimi için düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde eğlenceli anlara sahne oldu. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kırmızı halıda birbirinden eğlenceli pozlar verdi. Kırmızı halıda ona, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde ve filmin yan ürünü olan 'Hobbs & Shaw'daki rol arkadaşları Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez eşlik etti. Bugüne kadar, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin dünya çapındaki gişe hasılatı 7 milyar doları aştı. Dylan Sprouse ile model Barbara Palvin, ilk kez anne ve baba olacaklarının müjdesini Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 79'uncu Cannes Film Festivali'nde verdi. Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, festivalde birlikte objektiflerin karşısına geçti. Palvin, açık mavi renkli ve tüy detaylı bir elbise giymeyi tercih ederken, elini karnına koyarak poz verdi. Sprouse ise smokinle görüntülenirken eşine sarıldığı karelerle dikkat çekti. Çift, daha sonra mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.