Yaz sezonunu “Modaya Davet” ile karşılandı

Lüks erkek giyimde global moda markası ve Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat Tween, Nişantaşı, İstinyePark ve Suadiye mağazalarında eş zamanlı olarak düzenlediği özel davette moda severleri bir araya getirdi. Markanın “Modaya Davet” etkinliği ile konuklar, 2026 yaz sezonunu yalnızca stilin değil, milli birlik ve takım ruhunun enerjisiyle karşıladı. Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen, şıklığın ve ayrıcalığın ön planda olduğu davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü simalar katıldı. Süleyman Orakçıoğlu, “Millî takımımızın sponsoru olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ayrı bir gurur da, A Millî Takımımızın Dünya Kupası grubundaki rakiplerinden Paraguay’ın da sponsorunun biz olması. Bu da markamızın global anlamda ne kadar güçlü hizmet verdiğini bir kez daha gösteriyor. Milli takımımızı desteklemek için biz de Damat Tween olarak Amerika’daki maçlarda yerimizi alacağız. Kalbimiz her zaman millî takımımızla” dedi.