Magazin Hattı

Yaz sezonunu “Modaya Davet” ile karşılandı

Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat Tween, mağazalarında eş zamanlı olarak düzenlediği özel davette moda severleri bir araya getirdi.

Giriş: 15 Mayıs 2026 Cuma 10:25 Güncelleme: 15 Mayıs 2026 Cuma 10:25
Yaz sezonunu “Modaya Davet” ile karşılandı

Lüks erkek giyimde global moda markası ve Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat Tween, Nişantaşı, İstinyePark ve Suadiye mağazalarında eş zamanlı olarak düzenlediği özel davette moda severleri bir araya getirdi. Markanın “Modaya Davet” etkinliği ile konuklar, 2026 yaz sezonunu yalnızca stilin değil, milli birlik ve takım ruhunun enerjisiyle karşıladı. Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen, şıklığın ve ayrıcalığın ön planda olduğu davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü simalar katıldı. Süleyman Orakçıoğlu, “Millî takımımızın sponsoru olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ayrı bir gurur da, A Millî Takımımızın Dünya Kupası grubundaki rakiplerinden Paraguay’ın da sponsorunun biz olması. Bu da markamızın global anlamda ne kadar güçlü hizmet verdiğini bir kez daha gösteriyor. Milli takımımızı desteklemek için biz de Damat Tween olarak Amerika’daki maçlarda yerimizi alacağız. Kalbimiz her zaman millî takımımızla” dedi.

Moda mağaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Yeni konsept mağazada...

Ünlü mücevher markası 10. kuruluş yıl dönümünü seçkin bir davetle kutladı.
Güncel Şık atmosfer, özel davet...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Ceylan Çapa’nın ev sahipliğinde düzenlenen şık bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Annesi Şebnem Çapa, Arzu Sabancı ve Berrin Zorlu gibi tanınmış simaların katıldığı özel davette, sağlıklı yaşam ön plandaydı.
Jet Set Cannes’ın dikkat çekenleri...

Hızlı ve Öfkeli oyuncularının şov yaptığı Cannes kırmızı halısında, Barbara Palvin ile Dylan Sprouse çifti ilk bebeklerinin müjdesini vererek festivale damgasını vurdu.
Magazin Hattı TTF ile iş birliği...

QNB Türkiye, toplumsal gelişime katkı sunan alanlarda uzun vadeli değer üretme yaklaşımı ve sporun birleştirici gücüne olan inancı doğrultusunda, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Güncel Dubai'de ailece eğlence...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürdüğü Dubai’den renkli kareler paylaşmaya devam ediyor.

Magazin Hattı Yaz sezonunu “Modaya Davet” ile karşılandı

Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat Tween, mağazalarında eş zamanlı olarak düzenlediği özel davette moda severleri bir araya getirdi.
Jet Set Madonna, Shakira ve BTS Dünya Kupası'nda...

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçında devre arası gösterisinde, dünya yıldızları Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.
Magazin Hattı Kahraman’dan “ARKHE: Karanlık” sergisi

Özge Kahraman’ın “ARKHE: Karanlık” başlıklı kişisel sergisi MERKUR’de izleyiciyle buluştu.
Magazin Hattı Kraliçe Türkiye'de...

Belçika Kraliçesi Mathilde, dört günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Yapılan davete Hadise,Mbo Mpenza ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gibi isimler katıldı.
Davetler Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...

Bilimsel cilt bakım markası, sanat danışmanlığını Gate 27’nin üstlendiği etkinliği özel bir davette katılımcılarla buluşturdu.
Güncel Toplusoy torununa kavuştu

Geçmişteki kırgınlıkları geride bırakan Roman Mağazaları’nın patronu Turgut Toplusoy, Amerika’da yaşayan oğlu Buğra Toplusoy ve torunu Talia ile bir araya gelerek aile boyu mutluluk pozu verdi.
Güncel Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Bahar Şer, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına karşı gerçekleşen anlamlı buluşmada, dostluk ve neşe ön plandaydı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.